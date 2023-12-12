Президент України Володимир Зеленський нагородив відзнакою “Золоте серце” відому волонтерку з Тернополя Христину Феціцу.

Нагороду передав начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Дякую за те, що не втомилась. І навіть в часи найбільшої фізичної та моральної втоми знаходиш сили і далі допомагати нашим Збройним Силам та підтримувати інших.

Твоя допомога рятує життя, повертає віру в добро і в людей.

Дякую за відданість людям і країні”, – відзначив очільник ОВА.

Відзнака Президента України «Золоте серце» — державна нагорода України, що встановлена з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків.

Заснована Указом Президента України Володимира Зеленського 5 грудня 2022 року.

Відзнака виготовляється із позолоченого срібла і має вигляд стилізованого зображення серця, утвореного зігнутою пластиною з отворами. Крізь отвори пропущені синя та жовта нитки, які перехрещуються.