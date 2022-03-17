Тернопільські поліцейські перевіряють інформацію про можливе розкрадання ліків. Йдеться про вантажі із Німеччини.

Про це повідомив начальник ГНПУ у Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 17 березня.

– Маємо додаткову інформацію про можливе розкрадання ліків, – сказав Олександр Богомол. – Зараз перевіряємо інформацію про надходження з Німеччини окремих вантажів, і перевіряємо куди вони пішли. Залучаємо до цього управління стратегічних розслідувань, інші спецслужби. Не хотілось щоб на людській біді у нас заробляли незрозуміло хто.

Олександр Богомол також закликав усіх ретельно перевіряти будь-яку інформацію.

– Будь-яку інформацію перевіряйте, – додає начальник обласної поліції. – У нас доступні всі спікери зі всіх правоохоронних структур. На будь-яких закупівлях бронежилетів, касок, ввезення з-за кордону можливі спекуляції. Ми готові допомогти, щоб притягнути негідників до відповідальності, щоб не пропали людські кошти, адже кожен надіється допомогти армії, волонтерам добровольцям. Прикро, коли цим користуються шахраї.

Олександр Богомол також розповів, що поліцейські встановили особу шахрая, який збирав гроші, щоб вивозити чоловіків закордон. Знайшли і чоловіків, які хотіли виїхати за гроші і шахрая. Чоловіки відмовились писати на нього заяву, але шахрай добросовісно подвоїв суму зароблено і відправив допомогу на армію.