Достовірність сертифікатів вакцинації перевіряють поліцейські на Тернопільщині.

Про це повідомив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський. Правоохоронці мають для цього необхідне програмне забезпечення.

“Патрульна поліція розпочала із себе. Наразі тільки одна людина в управлінні невакцинована, весь склад вакцинований. Проте в області ми зараз фіксуємо значну кількість порушень карантинних вимог. Відбуваються перевірки сертифікатів вакцинації. Кожен патрульний поліцейський забезпечений відповідними програмами на службових планшетах, які можуть здійснювати перевірку як загальнодержавного сертифікату, так і сертифікату внутрішнього зразка із застосунку “Дія”. На цей час всі силові структури спрямовані на виявлення фальсифікацій у вакцинації. Це є питанням свідомості в цілому”, – зазначив Сергій Ганський.

Додамо, Нацполіція зареєструвала близько тисячі кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації. В основному провадження стосуються підроблення документів.