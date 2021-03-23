До навчального процесу були задіяні співробітники Кременецького районного відділу поліції, відділень поліції у Шумську та Ланівцях.

Головна мета заходу – підвищення службової підготовки поліцейських під час забезпечення публічного порядку при проведенні масових заходів.

Зі слів заступника начальника районного відділу поліції Віталія Валецького, за основу навчання взяли кращі європейські практики забезпечення громадського порядку, зокрема так званий скандинавський підхід. Методологія скандинавської моделі, яка зараз широко використовується в багатьох країнах ЄС, базується на вивчені психології натовпу, комунікації та заходах деескалації протесту.

– Було змодельовано декілька ситуацій, під час забезпечення правопорядку під адміністративними будівлями суду, райдержадміністрації, прокуратури та під час перешкоджання дорожнього руху на нерегульованому пішохідному переході, – розповів Віталій Валецький. – Ми ретельно відпрацювали кожен випадок, врахували помилки та недоліки і в подальшому за необхідності готові до заходів із забезпечення безпеки та порядку.