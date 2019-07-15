Знаний польський політик, історик та сенатор парламенту Ян Філіп Лібіцкі записав відеозвернення на підтримку кандидата у депутати України Володимира Іванишина.

Він наголосив, що завдяки багаторічному досвіду, знанням у аграрній та дослідницькій сфері Володимир Іванишин зможе стати гідним представником регіону у Верховній Раді. Чоловік переконує, таких людей, як Володимир Іванишин потребує український парламент.

– Дорогі українські друзі. Мене звати Ян Філіп Лібіцкі і я є польським сенатором. Професора Володимира Іванишина маю за честь знати вже більше 3 років. Це чоловік, який є бездоганним ректором, дбає про своїх студентів, яких навчає, як функціонує сучасний світ. Це менеджер з великим досвідом. Таких людей потребує українська політика, таких людей потребує український парламент. Зичу пану професору Володимиру Іванишину аби він став послом українського парламенту, – сказав політик, історик, посол сейму V i VI каденцій (2005–2007, 2008–2011 рр.), сенатор VIII i IX каденцій (від 2011 р.) Ян Філіп Лібіцкі.