Замість наловити риби – втратив вудки. Така прикра пригода трапилася з мешканцем обласного центру.

Як розповіли у поліції, чоловік приїхав на порибалити на став розташований поблизу Зборова. Рибалити вирішив звечора до ранку. Вже вночі рибалка вирішив трохи поспати, а вудки залишив на березі. Однак зловив не рибу, а злодія. Прокинувся від шуму автівки та помітив, що усі вудилища зникли. Невідомий зловмисник викрав їх та втік на авто. Вже вранці чоловік подався в поліцію. Збитки від крадіжки він оцінив у півтори тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу злодія ним виявився 24-річний місцевий житель. Вудилища працівники поліції виявили на господарстві підозрюваного.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Зборівчанину доведеться відповісти за необдуманий протиправний вчинок.