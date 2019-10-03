У селі Киданів Бучацького району на Тернопільщині кілька днів тому зацвіли вишні. Жителі села дивуються такому незвичайному явищу, адже вишні зацвітають навесні, а тут – жовтень.

Цвітіння, мабуть, спровоковане затяжною посухою, бо ще місяць назад опало майже все листя, а потім кілька дощиків наче пробудили і спровокували до цвітіння. Дерева спочили і у них ніби весна через теплу погоду, пише Місто.

Старші люди бачать в тому поганий знак. Одні кажуть, то до смертей, інші – до голоду.

Вишні цвітуть майже по всьому селу.