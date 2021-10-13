Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1

Найперше – вітання (хоча і крізь зуби) єдиній жінці – учасниці нашого опитування. Викладачка музики на ім’я Оксана, можливо під впливом прослуховування якогось ля-мінор, точно передбачила такий малоприємний для нас результат матчу …

Щоразу у випадку невдачі нашої команди (а натужна нічия з боснійцями – таки невдача) виникає спокуса порівняти прогнози фахівців перед грою з тим, що відбулося насправді. У програмі «Головна команда» екс-гравець збірної України Артем Федецький сказав майже дослівно таке: «Треба вимотати боснійців у першому таймі, а в другому вони самі підсядуть».

Це пророцтво досвідченого захисника у другому таймі, коли боснійці тривалий час тиснули усією своєю потугою, а наші ледь встигали відбиватися, не маючи нічого запропонувати гостям у атаці, згадувалося з кривою посмішкою. Все ніби було перед матчем проти гостей: відсутність кількох ключових виконавців, втома після гри на штучному полі в далекому Казахстані та втомливий переліт звідти. Справа залишалася за малим: покласти боснійців на лопатки у патріотичному і «фартовому» (ненавиджу це слово) для збірної України Львові. Аде – не вийшло. Своєрідний прорив, яким стала перемога над Фінляндією, змінився вже звичною нічийною стагнацією. І це ще видається далеко не найгіршим варіантом. Адже могли ми й програти – пригадайте, як П’ятов «потягнув» удар Джеко під поперечину на 69 хв. І пригадайте, які серйозні проблеми поставили перед нашим захистом уже згаданий Джеко і його партнери. А забитий ними на 77 хв. гол, що означав крах наших сподівань на більш пристойний результат, був просто майстерним, проведеним з позиції загальнокомандної вищості над суперником.

А починалося все зовсім непогано. Гол Ярмоленка на 15 хв. після флангової передачі Циганкова вселив надію на можливе повторення сценарію феєричного матчу з Сербією майже два з половиною роки тому у тому ж Львові (5:0). Наші в той період матчу доволі впевнено контролювали м’яч в центрі, а перевага в рахунку ніби мала б налаштовувати на те, що можна заграти в улюблену гру на контратаках, коли суперник побіжить відігруватися. З горем навпіл таку тактику вдалося витримати до закінчення першого тайму. А от у другому у виконанні український футболістів почалося те, через що до футболу можна, як мінімум, збайдужіти, а як максимум – відчути антипатію. Діри в захисті плюс повний розвал гри попереду – це надзвичайно бажані фактори для суперника і водночас дуже неприємні для твоїх вболівальників на трибунах і біля екранів телевізорів.

Цікаво було почути (знову ж таки з кривою посмішкою) в післяматчевій студії роздуми про не зовсім якісний стан поля (що там заважає поганому танцюристові?), про те, що нашим футболістам «треба міняти менталітет» (давно пора, але як його зміниш?) і про те, що гравці збірної України не можуть поступатися у фізичній підготовці футболістам, які виступають в чемпіонаті Кіпру… Андрій Ярмоленко відверто визнав, що на перемогу наша збірна не заслужила. Навіть за таких умов шанси на підсумкове друге місце остаточно ще не втрачені, але… чи потрібна нам така гра, а отже – отакі нервові випробування наступного року в Катарі?