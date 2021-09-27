54 жінки на Тернопільщині отримали почесні відзнаки “Мати-героїня”. А загалом такі звання в області присвоєно 6700 жінкам.

Найбільше багатодітних родин проживає у північній частині області. Жителька Кременецького району Галина Нагорняк виховала семеро дітей. Жінка переконана, що материнство — це її покликання.

“Кожна дитина — це велике щастя, але і надзвичайно велика відповідальність. Кожного дня прошу мудрості у Бога, щоб бути хорошою мамою для своїх дітей. Любов, турбота, матеріальні блага — це ще не все, що потрібно. Кожного дня потрібно знаходити мудрість, зберігати спокій і терпіння, багато жертвувати і при цьому залишатися щасливим. Буває непросто, різні труднощі доводиться долати, у всьому допомагає чоловік. До багатодітності потрібно бути готовим, насамперед треба розуміти своє покликання в цьому”.

Додамо, на Тернопільщині проживає 13786 багатодітних сімей, в яких виховується понад 49 000 дітей.