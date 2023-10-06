Після важкого поранення у лікарні помер боєць з Тернопільщини Яків Ратушняк

Чергової непоправної втрати зазнала Збаразька громада і вся Тернопільщина. Небесне воїнство поповнив мешканець села Шимківці Яків Ратушняк.

Воїн помер 4 жовтня у харківському медзакладі внаслідок поранення, отриманого при виконанні бойового завдання 3 жовтня в районі населеного пункту Стельмахівка Харківської області. 45-річний захисник служив старшим стрільцем-оператором стрілецької роти військової частини А 4048.

Про важку втрату повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо родині мужнього молодшого сержанта.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Українську самостійну, незалежну державу!”, – ідеться у його зверненні.

Тіло загиблого бійця зустрінуть сьогодні, 6 жовтня, о 13-й годині у збаразькому сквері Героїв. Після спільної молитви кортеж попрямує у Шимківці до рідної оселі воїна, де відбудеться парастас. В суботу, 7 жовтня об 11 годині відбудеться чин похорону.

Мешканців громади закликають гідно зустріти Героя.