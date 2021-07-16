Після тривалої хвороби померла молода лікарка, донька колишнього керівника перинатального центру “Мати і дитина” Віктора Куценка Ірена.
Про це у Фейсбуці повідомив її брат Андрій Куценко.
“Сьогодні, після тривалої і нерівної боротьби з важкою хворобою, залишила цей Світ моя дорога сестричка Ірена Куценко. Панахида відбудеться в п’ятницю о 19:00 в Домі печалі, що в Тернополі на вул. Микулинецькій. Похорон в суботу на Микулинецькому кладовищі.
Дякую усім за підтримку та співчуття…”, – написав чоловік.
“Сумна звістка розриває серце… Сьогодні цей світ покинула надзвичайно добра і щира людина. Чудовий лікар, чудова мама і дружина. Та до кого можна було завжди звернутися за порадою чи допомогою. Вона була сповнена планів і мрій, вона любила життя і була переконана, що зможе все побороти… Така молода і красива… Важко зрозуміти, чому так сталося, чому ми не змогли тебе врятувати…
Щирі співчуття рідним.
Спочивай з Богом, кумуся. Ти назавжди залишишся в наших серцях”, – зазначила з приводу важкої втрати Ольга Бекера.
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