Після тривалої хвороби померла молода лікарка, донька колишнього керівника перинатального центру “Мати і дитина” Віктора Куценка Ірена.

Про це у Фейсбуці повідомив її брат Андрій Куценко.

“Сьогодні, після тривалої і нерівної боротьби з важкою хворобою, залишила цей Світ моя дорога сестричка Ірена Куценко. Панахида відбудеться в п’ятницю о 19:00 в Домі печалі, що в Тернополі на вул. Микулинецькій. Похорон в суботу на Микулинецькому кладовищі.

Дякую усім за підтримку та співчуття…”, – написав чоловік.

“Сумна звістка розриває серце… Сьогодні цей світ покинула надзвичайно добра і щира людина. Чудовий лікар, чудова мама і дружина. Та до кого можна було завжди звернутися за порадою чи допомогою. Вона була сповнена планів і мрій, вона любила життя і була переконана, що зможе все побороти… Така молода і красива… Важко зрозуміти, чому так сталося, чому ми не змогли тебе врятувати…

Щирі співчуття рідним.

Спочивай з Богом, кумуся. Ти назавжди залишишся в наших серцях”, – зазначила з приводу важкої втрати Ольга Бекера.