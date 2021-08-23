21 серпня близько 21:00 на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП в селі Тюдів, що на Косівщині.

Як попередньо встановили правоохоронці, що 37-річний водій, мешканець Тернопільської області, керуючи автомобілем «KIA Ceed», не врахував дорожню обстановку та вчинив наїзд на 38 – річного пішохода, який йшов по дорозі у зустрічному напрямку. В подальшому на потерпілого здійснив наїзд «Opel Kadett», який рухався позаду. Останнім керував 53-річний мешканець району.

У результаті ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Водії освідувані, вони тверезі.