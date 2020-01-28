Цього року удвічі зросли виплати на дітей, які виховуються у прийомних родинах та будинках сімейного типу. Таким чином держава сприяє поверненню дітей у родини.

На Тернопільщині реалізовується пілотний проект в Україні щодо деінституалізації. У регіоні планують відмовитися від інтернатної форми виховання дітей на користі прийомних родин і будинків сімейного типу, – розповідає директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Батьки, які створили прийомні родини та будинки сімейного типу, цього року отримуватимуть удвічі більшу допомогу.

«Змінився розмір допомоги на дітей, які знаходяться у прийомних сім’ях і будинках сімейного типу. Це пов’язано із реформою деінституалізації. До слова, у нашій області реалізовується пілотний проект деінституалізації. Йдеться про те, щоб діти виховувалися не в інтернатах, а у сімейних формах: будинках сімейного типу та прийомних родинах. Батьки, які мають бажання створити будинки сімейного типу чи прийомні родини, отримуватимуть від держави більшу допомогу. Зокрема, з 1 січня 2020-го року для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомога збільшується з двох прожиткових мінімумів до двох з половиною мінімумів. Було 3558 грн., стало 4447 грн. для дитини до шестирічного віку. Якщо дитина має інвалідність, то виплати зростають з двох прожиткових мінімумів до трьох з половиною мінімумів. Фактично цей розмір допомоги зростає у два рази. Було 3558 грн., стало 6226 грн. на одну дитину. Ми сподіваємося, що це сприятиме тому, щоб діти виховувалися не в інтернатах, а в родинах. Маємо надію, що жителі нашої області прийматимуть таких ідей, створюючи прийомні сім’ї та будинки сімейного типу».

Додамо, нині на Тернопільщині діє понад 130 прийомних родин і дев’ять будинків сімейного типу.

Софія Романська