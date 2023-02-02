Підприємці з Тернопільщини допомагали чоловікам виїхати за кордон: брали від 300 до трьох тисяч доларів. ФОТО

Позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна загрожує жителям краю, які у складі організованої злочинної групи допомагали мешканцям Тернополя та області виїжджати за межі України.

Організатори незаконних заробітків – жителі Тернопільської області, які мали ліцензії «Укртрансбезпеки» на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію й Німеччину. Заробляти на військовозобов’язаних та допомагати їм виїжджати за кордон члени злочинного угруповання почали ще на початку червня. Чоловіків вписували в документи другими водіями.

За словами Олександра Буняка, начальника міграційної поліції Тернопільщини, ціна за надані послуги коливалася від 300 доларів США до 3 тисяч. За пів року “підприємці” внесли в електронну систему «Шлях» понад 300 чоловіків, які підпадали під мобілізацію.

Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП та прикордонними підрозділами документували незаконну діяльність заробітчан, а спецоперацію з затримання провели ще 22 листопада. В Угринові зупинили 5 мікроавтобусів, а у Раві-Руській – 2. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків.

Двох “бізнесменів” заарештували з правом внесення застави, їхній спільниці суд обрав домашній арешт у нічний час. Їм оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або з корисливих мотивів).

Оголосили підозру 31 січня і четвертому співучаснику. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як каже Рустам Гикавчук, начальник відділу слідчого управління, у ході розслідування двом підозрюваним, які мали доступ та право самостійно вносити інформацію про водіїв до автоматизованої системи “Шлях”, окрім організації незаконного перетину через Державний кордон України додатково інкримінували частину 3 статті 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років.