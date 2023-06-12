ТОВ «ГАДЗ-АГРО» з Бучаччини передало величезний обсяг гуманітарної допомоги для херсонців.

Про це повідомили у благодійному фонді «БОН».

– Дуже дякуємо Бучачагрохлібпром – Buchachagrokhlibprom Agrocompany та Казимиру Попілю за величезний обсяг гуманітарної допомоги для херсонців! Також дуже дякуємо EDG GROUP за павербанки та станції портативного живлення! Дякуємо колективу юристів-волонтерів проєкту Благодійного Фонду БОН «На захисті прав» за те, що фінансово долучилися до допомоги Херсонщині! – повідомили у благодійному фонді.