Обвинувальний акт стосовно приватного підприємця з Тернопільщини скеровано до суду 5 березня 2020 року за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури.

Як повідомили в прокуратурі Львівської області, йдеться про інцидент, який стався 4 листопада минулого року в Золочеві.

Встановлено, що того дня юристка, яка отримала вказівку голови міськради, перевіряла факт наявності/відсутності будівельних робіт на розташованій у місті земельній ділянці, яка є предметом багаторічного судового спору.

Виявивши на спірній ділянці продовження будівельних робіт, юристка міськради здійснила виклик на лінію «102», щоб повідомити про факт порушення рішення суду, який напередодні заборонив бізнесмену проводити такі роботи.

За версією слідства, щоб завадити чиновниці викликати поліцію, підприємець вдарив її рукою у обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Тепер за вчинене фігуранту загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.