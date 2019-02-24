Підпали автомобілів у Тернополі. З’явилося відео

24/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі згоріли три автомобілі.

Першим у ніч на 22 лютого згоріло Infiniti, яке було припарковане на вулиці Куліша. Правоохоронці знайшли на місці пожежі ємність з-під горючої речовини. Автомобіль відновленню не підлягає.

Наступної ночі, 23 лютого, горіли відразу два автомобілі на бульварі Вишневецького. Обидва – марки KIA. Відео пожежі опублікував сайт 0352.ua. Причини загоряння встановлюють фахівці.

Обидва інциденти також росзлідують правоохоронці.