Підпали автомобілів у Тернополі. З’явилося відео
24/02/2019 0
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У Тернополі згоріли три автомобілі.
Першим у ніч на 22 лютого згоріло Infiniti, яке було припарковане на вулиці Куліша. Правоохоронці знайшли на місці пожежі ємність з-під горючої речовини. Автомобіль відновленню не підлягає.
Наступної ночі, 23 лютого, горіли відразу два автомобілі на бульварі Вишневецького. Обидва – марки KIA. Відео пожежі опублікував сайт 0352.ua. Причини загоряння встановлюють фахівці.
Обидва інциденти також росзлідують правоохоронці.
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