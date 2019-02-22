У Тернополі спалили дорогезний джип. ФОТО

22/02/2019 Розмір тексту:

Про палаючий автомобіль на вулиці Куліша у Тернополі надійшло повідомлення на лінію “102” 22 лютого о 1:20. На місце пригоди виїжджали слідчо-оперативна група, пожежники та кінологи.

Попередня інформація займання – підпал. З місця події оперативники вилучили пластикову п’ятилітрову пляшку із залишками речовини.

Невідомі підпалили авто марки Infiniti FX35, яка стояла припаркована у дворі будинку. Поруч з палаючою іномаркою знаходилися і інші транспортні засоби. В якийсь момент полум’я перекинулося на сусіднє авто, але власник вчасно це помітив і відігнав його.

Пожежу загасили, але Infiniti ремонту не підлягає.

Як повідомляють у поліції, подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 194 частина 2 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна.