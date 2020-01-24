На шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія) у п’ятницю, 24 січня, пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами.

Україну представлятимуть Олена Підгрушна, яка отримала 4-й стартовий номер, Юлія Джима (30), Дарія Блашко (41), Анастасія Меркушина (78), та Юлія Журавок (82), повідомляє Укрінформ.

Початок гонки о 15.15 за київським часом.

У програмі шостого етапу Кубка світу також одиночна змішана та змішана естафети (25 січня) і мас-старти (26 січня).

Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).