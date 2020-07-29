УПЦ МП почала будувати свої храми у містах та селах Галичини, де московська церква була хіба що за часів СРСР. Першим став Золочів, що на Львівщині. Не обійшлось у цій історії і без Почаєва.

Близько року тому мешканка Почаєва Ольга Шаховал викупила у Золочеві земельну ділянку з житловим будинком, повідомляють місцеві ЗМІ. А вже згодом її чоловік Максим Йоєнко, священик УПЦ МП, почав реконструкцію будинку. Місцеві мешканці вважають – щоб облаштувати у ньому храм Московського патріархату, адже поруч у будівельному вагончику вже почали проводити літургії для малочисельної групи вірян. Міський голова Золочева Ігор Гриньків наголосив, що практика зведення храмів УПЦ МП під виглядом житлових будинків стала в Україні звичною.

Церковний скандал у Золочеві через Московський патріархат ⛪Церковний скандал у Золочеві через Московський патріархат. На приватній ділянці мешканці Почаєва проводять релігійні обряди і можуть збудувати церкву. Під час зйомки програми на команду "ВСЕ Можливо" викликали поліцію⤵ Опубліковано Телеканал НТА Середа, 22 липня 2020 р.

Місцеві мешканці невдоволені потенційним сусідством з представниками «руского міра», тому зібрали віче та прийняли звернення до влади, щоб не допустити незаконне будівництво у місті.

Цікаво, що зареєстрованої релігійної громади УПЦ МП в Золочеві немає. Та й не було звідки взятись. Вперше за свою історію місто на Львівщині опинилось під окупацією Москви лише з приходом військ Радянського Союзу. Тоді ж у Золочеві і теоретично міг з’явитись Московський патріархат, бо ж за СРСР храми інших конфесій або віддавали Російській Православній Церкві, або перетворювали у музеї атеїзму чи зносили.

Втім, наміри будівництва храму Московського патріархату у Золочеві, де прихильників цієї церкви зроду не було, зрозуміти не важко. Ще у минулому році Львівська область стала першою в Україні, де після отримання ПЦУ Томосу про автокефалію не залишилось жодної парафії УПЦ МП. Вочевидь, отримавши такого «ляпаса» у керівництві церкви вирішили свідомо піти на провокацію та не лише збудувати храми для залишків своїх громад, а й відкрити нові парафії у місцях, де поява УПЦ МП є все одно, що пам’ятник Степану Бандері на Червоній площі у Москві. Дочекавшись закономірної реакції від місцевого населення у Золочеві, Московський патріархат повсюдно заявляє про порушення своїх прав, що вигідно не лише УПЦ МП, а й Росії у час гібридної війни проти України.

Тож будівництво храму УПЦ МП, скажімо, у духовному центрі греко-католицької церкви Зарваниці, тепер не виглядає так неправдоподібно. І дарма, що послідовників Московського патріарха Кирила там немає. Маючи спонсорів, які за півроку будують церкви для залишків парафій на Кременеччині та Шумщині, за прикладом Золочева УПЦ МП завиграшки розселить мешканців Почаєва по усій Тернопільській області.