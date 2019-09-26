«Ні капітуляції!» – протест з такою вимогою організували сьогодні ветерани російсько-української війни під стінами облдержадміністрації.

Вони вимагали зупинити капітуляцію, відведення військ, заборони особливого статусу у Донецькій і Луганській областях, ініціювати збір ради безпеки ООН з метою виконання пунктів Будапештського меморандуму та припинення дипломатичних чи економічних відносин з Росією.

Під стінами «білого дому» підпалили шини. Таким чином протестувальники намагалися показати, що не будуть миритися із такими рішеннями діючої влади в Україні.

«Якщо ми будемо мовчати, то всі смерті наших близьких і друзів будуть марними… Ми перші хто повинні сказати: «Ні Капітуляції». Закликаємо всіх зібрати всю волю в кулак відстояти цілісність країни в умовах війни», – наголосив співорганізатор протесту, голова обласного штабу «Правий сектор» Назар Сарабун.

До акції у Тернополі приєдналися волонтери та представники громадських організацій.

«Побратими, ветерани, добровольці, волонтери, не байдужі громадяни зі здоровим глуздом. Ми маємо стати разом проти капітуляції держави. Нас мають об’єднати не політичні гасла чи власна вигода. Ми маємо працювати разом задля збереження всього українського, за що ми були готові пожертвувати всім», – зазначив Назар Сарабун.

Обласна рада вирішила звернутися до президента з вимогою дослухатися до громадськості Тернопільщини.

Додамо, аналогічні протести проходять і в інших регіонах України.

Софія Романська