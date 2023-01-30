Професійний футболіст Руслан Курдас загинув під Бахмутом. Йому було 28 років.

Про це пише видання Sport.ua.

Руслан Курдас залишив свій слід і у дніпровському футболі, виступаючи за «Перемогу», в складі якої він провів 1 матч у Другій лізі, 1 матч у Кубку України і 5 матчів в аматорському чемпіонаті України.

Загалом на професійному рівні вихованець запорізького футболу зіграв 71 матч, забив 2 голи («Динамо» Хмельницький, «Іллічівець»-U-19 Маріуполь, «Металург» Запоріжжя, «Таврія-Сімферополь», «Перемога» Дніпро, ПФК «Суми»).

Особливо довго Руслан Курдас виступав на Тернопільщині в складі «Кристала» з Чорткова (54 матчі, 19 голів), де був капітаном команди, грав в обласній першості та в аматорському чемпіонаті країни, а паралельно працював вчителем з фізичного виховання у Чортківській гімназії №3.