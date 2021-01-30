У приміщенні актового залу агрокомпанії «Бучачагрохлібпром» найкращим учням десятих класів шкіл Трибухівської, Золотопотіцької та Бучацької територіальних громад вручили іменні сертифікати.

Нагородив дітей голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз та його заступниця Лілія Прокіпчук. Школярам вручили сертифікати та банківські картки, на які щомісяця перераховуватимуть кошти. Стипендія присвячена Дню Соборності України.

Петро Іванович Гадз поділився із учнями своїми спогадами із шкільних та студентських часів, пригадав, як заробив свої перші гроші.

– У початкову школу я ходив в селі Зелена, потім 4 місяці провчився у Переволоці, а згодом єдиний із класу перевівся у Старопетликівську загальноосвітню школу. У ті часи ніхто нас не возив автобусом, я сам пішки ходив через поле. Взяв торбу і пішов. Після закінчення 8-ми класів я вступив у тернопільське музучилище. Перший урок бізнесу мені дала моя мати у 5 класі. Тоді я відіграв весілля. Коли прийшов додому, обидві руки замерзли та спухли, одна – бо «тягнув» всю ніч, інша – бо 5 кілометрів ніс баян. Коли мама побачила мої руки, то заплакала. Я дав її 22 рублі, які заробив. Вона каже: «20 рублів – на книжку, 1 – тобі на цукерки, а 1 я забираю тобі на шкарпетки». Ми пішли в «Ощадбанк» і зробили перший вклад. Відтак, коли я вступав у музучилище, мав 8 тисяч рублів, а коли завершував – вже 38 тисяч, – поділився Петро Гадз.

Петро Іванович також розповів, як з музиканта став аграрієм.

– Коли стало непросто, я відкрив «ларочок» і почав торгувати. Якось позичив гроші голові колгоспу, а він через рік мені їх не віддав. Каже: «Візьми собі 200 гектарів землі, засій і відробиш». Ось так і почався мій сільськогосподарський бізнес. Спершу рослинництво, потім – тваринництво, сади, – розповів Петро Гадз. – Бачите, у житті немає нічого неможливого. Я не бандит, я ні в кого нічого не вкрав, я не займався електроенергією, не займався акцизними товарами, я навчився заробляти на землі. Мрійте, мрії здійснюються. Треба для цього добре вчитися, бути впертим і йти до своєї мети.

Привітала школярів й заступниця голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук.

– Я впевнена, що на вашому шляху все буде добре. Не бійтеся вивчати щось нове навіть, якщо ви зовсім з цим не зустрічалися. Десятий клас це час підготуватися до наступного року, який для школярів завжди важкий та відповідальний. Вчіться, йдіть до висот. Сьогодні у вас вже є одна перемога і вона тільки ваша, – наголосила Лілія Прокіпчук.