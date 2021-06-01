Перший день: рівень захворюваності на COVID-19 на Тернопільщині відповідає “зеленій” зоні

Ситуація із коронавірусом в Тернопільській області стабілізувалася.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Приємно говорити, що ситуація із захворюваністю на коронавірус стабілізувалася. У лікувальних закладах області знаходиться 224 пацієнти. 114 хворих на кисневій підтримці, 8 на апаратах ШВЛ. Всього в області на амбулаторному лікуванні знаходиться 2600 хворих. На сьогодні ще розгорнуто додаткові ліжка у медзакладах. Однак, ми очікуємо розпорядження керівника робіт державного значення про зменшення кількості лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірус», – каже Ольга Ярмоленко.

Враховуючи показники захворювання на регіональній комісії ТЕБ НС було прийнято рішення пом’якшити карантинні обмеження, які відповідають «жовтому» рівню епіднебезпеки. Зокрема: відновити партнерські пологи в закладах охорони здоров’я області; відновити профілактичні медичні огляди в закладах охорони здоров’я області; дозволити роботу закладам громадського харчування до 24 год тощо.

«Ми бачимо зниження по всіх показниках, як по рівню захворюваності, так і по летальності. Найвищий пік захворювання був 7 квітня, коли було зареєстровано 795 випадків. На початку квітня було зареєстровано і найвищу кількість летальності впродовж добу – 21 випадок. Зараз же реєструється 1-3 випадки», – каже в.о керівника ДУ «Тернопільського ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.

Також, як додала Оксана Чайчук, сьогодні перший день в області, коли показник рівня захворюваності на коронавірус відповідає «зеленій» зоні карантину. Це менш як 5 випадків на 100 тисяч населення.