Перші весняні грози можливі на Тернопільщині наприкінці тижня. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів цими днями підвищуватимуться до 12-17 тепла, втім, дошкулятиме поривчастий південно-східний вітер 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у четвер зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливі короткочасні дощі, місцями грози; вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

«У четвер передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. У п’ятницю – короткочасне похолодання до +10+12 градусів та невеликий дощ. У суботу – сухо, +17+19 градусів, у неділю – сонячно: +19+22 градуси. Найближчим часом в Україні очікується тепла погода, хіба що 3-4 квітня завітає коротеньке похолодання, потім – знову буде тепло», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, перший весняний місця завершиться майже літньою погодою. За попередніми прогнозами, квітень буде досить теплим.