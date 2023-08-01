На Тернопільщині перевіряють котельні та генератори, – розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, наразі в регіоні посилено готуються до опалювального сезону.

Під час опалювального сезону на Тернопільщині працюватиме 712 котелень, які обслуговуватимуть 2308 житлових будинків. Більшість котелень вже перевірили на справність.

«675 об’єктів соціально-культурного призначення уже готові до роботи. Тривають ремонтні роботи водопровідних, каналізаційних, теплових мереж. Спільно з Мінінфраструктури України КП „Тернопільводоканалˮ забезпечено генераторами великої потужності від 500 до 1400 кВт, в кількості 7 одиниць. Очікуємо надходження ще 10 одиниць потужністю від 13 до 700 кВт для малих водоканалів».

Володимир Труш зазначив, що електроенергії, яка вироблятиметься буде достатньо для потреб регіону. Втім, на випадок дефіциту застосовуватимуть генератори.