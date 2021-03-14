У професійних легкоатлетів Тернопільщини завершився зимовий сезон. Спортсмени з нашого краю взяли участь у п’яти чемпіонатах та Кубку України. А бігунка Наталія Стребкова змагалася на Чемпіонаті Європи.

Як повідомили у прес-службі Федерації з легкої атлетики області, цього сезону професійна бігова спільнота поповнилася новими чемпіонами.

“Чемпіонами України стали: з бігу на 3000 м. Стребкова Наталя (тренер Олександр Степанюк); з бігу на 2000 м. з перешкодами серед юніорів — Гнатів Віктор (тренери Богдан та Оксана Дуди); з бігу на 2000 м. з перешкодами серед юніорок — Когут Тетяна (тренери Володимир та Богдан Дуди); в стрибках в висоту серед юнаків — Чауш Матвій (тренер Євген Кармелюк)”.

Бігунка Наталія Стребкова брала участь в чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Вона виборола дев’яте місце з новим рекордом області. Загалом у чемпіонатах України серед дорослих, юніорів та юнаків взяло участь 39 атлетів, які вибороли 9 медалей та набрали для області 1078 очок.