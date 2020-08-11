10 серпня увечері до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в селі Настасів Тернопільського району.

Там, на вул. Шевченка, горіла закинута господарська будівля.

Як повідомляють у ДСНС, до місця події направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час слідування на виклик, на території села рятувальникам перегородив дорогу місцевий мешканець на власному автотранспорті. Чоловік поводився агресивно. На прохання вогнеборців звільнити проїзд, адже вони прибули ліквідовувати пожежу, чоловік не звертав уваги, реагував неадекватно, погрожував та перешкоджав співробітникам ДСНС виконувати їхніх обов’язки.

На щастя, до прибуття чергового караулу місцеві мешканці за допомогою підручних засобів самостійно ліквідували пожежу. Причина її виникнення наразі встановлюється.