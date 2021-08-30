Переможців у чотирьох класах моторних човнів визначили у Тернополі за результатами Кубку Європи та другого етапу Чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Ці змагання тривали 28 та 29 серпня на Тернопільському ставі.

Міжнародний водно-моторний союз човни з об’ємом двигуна 2000 сантиметрів кубічних відносить до ретро-човнів, тому у цьому класі змагань на Чемпіонаті світу не проводять. Утім, вони популярні серед спортсменів і в Європі, і в Україні. І на перегонах у Тернополі проводять Кубок Європи у цьому класі. Цього року у ньому брали участь семеро спортсменів з Латвії та України. За результатами гонок переможцем став латвієць Яніс Сімановс. Ще два призові місця зайняли українці. Другим став Дмитро Лебедь, а третім – Олександр Остапов.

Янісу Сімановсу 34 роки. У цьому спорті він вже 13 років. У 2012 році він вже брав участь у гонках, які проходили в Тернополі, щоправда тоді був на останніх місцях, але для спортсмена це був чудовий досвід.

– У цей вид спорту я прийшов завдяки тестю, – розповів Яніс Сімановс. – Я допомагав йому на змаганнях і він показав мені, як управляти човном. Мені сподобалось і вирішив, що теж буду їздити саме на такому човні. У ньому мені подобається і звук, і потужність, і швидкість. На інших човнах я ні разу не їздив. Ще тільки коли починав, то мені говорили, що RN2000 – це вимираючий клас, та як бачите він ще досі живе. На моєму човні стоїть дволітровий мотор від «Фольцвагена». У нас не купують готові човни – все роблять самі. Це своєрідне хобі для тих, хто любить техніку, любить щось покрутити і поїздити. Мій човен зробив Лотарс Міллерс – відомий латвійський гонщик, тренер та конструктор човнів. Він трагічно загинув три роки тому під час змагань в Німеччині. Зараз я входжу у клуб міста Айзкраукле «Моторспорт77», який очолює його донька Єва Міллерс. Вона також виступала на цих змаганнях у Тернополі у класі F-500. Траса на Тернопільському озері одна з найкращих. Я люблю великі траси. Це безпечно, дає можливість добре відчувати човен і добре розігнатись.

Переможцем у класі F-125 став Віктор Любенов з Болгарії. Друге місце зайняв Себастіян Кечінский з Польщі, третє – Марек Пееба з Естонії. У класі F-250 найкращий результат показав Алессандро Кремона з Італії. Друге місце зайняв Віктор Іванов з Болгарії. Третім став Петер Бодор з Угорщини. У класі F-500 переміг Маріан Юнг зі Словаччини. Друге місце зайняв Мілен Марінов з Болгарії, третє – Ерко Абрамс з Естонії. Двоє дівчат-учасниць – Єва Міллер з Латвії та Санна Аслав-Касік з Естонії отримали спеціальні призи від організаторів гонок.