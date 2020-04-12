Передпасхальний тиждень розпочнеться з теплої і сонячної погоди. Втім, ближче до Великодня на Тернопільщині похолоднішає. Місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

У понеділок жителі краю ще зможуть насолоджуватися теплою весняною погодою. Температурні показники вдень в області сягатимуть до двадцяти градусів тепла. А от з вівторка розпочнеться похолодання.

“Лише у понеділок буде сонячно і тепло, проте до західних областей вже наблизиться атмосферний фронт”, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Негода прийде якраз на передвеликодній тиждень. “Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15 +22 градусів. Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі. Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер 13-го квітня вже стане провісником прийдешніх атмосферних метеморфоз – посилиться до штормових значень, напрямок — південно-західний. У середу з‘являться опади, втримається сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на північно-західний. З 16-го квітня трохи потепліє, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто”.

За попередніми прогнозами, марно чекати особливого тепла і на Великдень. Втім, уже післяпасхального тижня тепло повернеться.

Софія Романська