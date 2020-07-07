З липня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс на 74 гривні. Відтак пенсіонерам на Тернопільщині перерахували виплати.

Частково зросли пенсії в осіб з інвалідністю, людей, які отримували мінімальні пенсії та виплати за віком, жителів краю, які втратили годувальників.

З липня мінімальна пенсія становить 1712 гривень, а максимальна – 17 120 гривень. У результаті перерахунку майже половина пенсіонерів отримали збільшення пенсій, правда, незначне.

«Проведено перерахунок більше як 246-ти тисячам отримувачів пенсій, розмір виплат яких залежить від прожиткового мінімуму. Більше 112-ти тисяч отримають збільшення пенсій. Зокрема, перерахували пенсії тим, хто отримував мінімальну пенсію у розмірі 1638 гривень. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» з 1 липня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищено з 1638 до 1712 гривень або на 74 гривні», – пояснює заступник начальника Пенсійного фонду в області Володимир Івахов.

Збільшилися розміри пенсій також в осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, в осіб І групи інвалідності – на 481 грн., ІІ групи – 388,50 грн., ІІІ групи – 266,40 грн. Також перераховано доплату за понаднормативний стаж.

Софія Романська