Учора у Тернополі патрульні зупинили 40-річного водія автомобіля ВАЗ у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік від медичного огляду відмовився, втім від відповідальності це його не звільняє.

Патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення правил дорожнього руху, – повідомила речник Патрульної поліції області Катерина Басалига. При спілкуванні з чоловіком поліціянти помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння.

«При спілкуванні з 40-річним водієм, поліцейські помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння (розширені зіниці, які не реагують на світло, виражене тремтіння пальців рук та порушення мови), але від проходження огляду в лікаря-нарколога у найближчому медичному закладі чоловік відмовився. Також, враховуючи поведінку чоловіка, яка не відповідала обстановці, інспектори вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу, в ході якої, у 40-річного жителя Тернополя, вони виявили два поліетиленових пакетики із невідомою речовиною білого кольору, що схожа на наркотичну. На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані) та постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП».

Подробиці цього випадку встановить слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування.

Софія Романська