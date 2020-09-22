14 аварій сталося минулими вихідними на Тернопільщині, чотири з них — з потерпілими.

Про це повідомили у Патрульній поліції області.

Серед причин більшості ДТП — перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, кермування у нетверезому стані. Відтак поліцейські почали працювати на попередження аварійності.

“Приділяємо увагу насамперед тим порушенням, які часто стають причиною ДТП — це обгін, неправильний проїзд на перехрестях, на світлофорах, ну і, безумовно, швидкість. Загалом на період карантину поменшало аварій. Зокрема, це стосується і потерпілих, і загиблих. Якщо звернутися до статистики, то майже на 40% в нас менше загиблих цього року, порівняно з минулим роком. Кількість ДТП без потерпілих йде на рівні з минулим роком. На мою думку, потрібно посилювати відповідальність. На жаль, у законодавстві є дуже багато прогалин. Зараз вже деякі зміни відбуваються”, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Найбільше аварій поліцейські реєструють у середу і суботу. Втім, пояснення такій статистиці у правоохоронців немає.

Софія Романська

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