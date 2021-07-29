Злочинну групу з ознаками організованості з міжрегіональними зв’язками, яка діяла на території Тернополя впродовж 2020-2021 років, викрили працівники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами із Тернопільського Управління ДВБ НП України, відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (детективів) та слідчими Нацполіції краю.

За словами Віталія Кравчука, заступника начальника управління стратегічних розслідувань, місцевий житель створив на території обласного центру фірму, яка займалася виготовленням офіційних документів.

“Своїм клієнтам вони пропонували послуги щодо сприяння виїзду за межі України, зокрема у країни Євросоюзу, за грошову винагороду виготовляли документи, які посвідчували факти, що мають юридичне значення або надають права чи звільняють від обов’язків при перетині кордону України та безперешкодного проїзду у країни ЄС, дипломи вищих навчальних закладів, посвідчення водіїв”, – розповів представник УСР.

У ході документування правоохоронці встановили, що до незаконного бізнесу причетні кілька осіб. 28 липня правоохоронці під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури знешкодили діяльність злочинної групи, провели одночасно 15 обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи.

“Під час обшуків ми вилучили довідки із медичних установ щодо проходження громадянами тестів на виявлення вірусу COVID, електронні носії інформації, USB – флешки, карти пам’яті, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, принтери, сім-картки операторів стільникового зв’язку, гроші, бланки документів, печатки підприємств, установ, організацій, паспорти громадян України для виїзду за кордон, їх копії, нотаріальні бланки, ліцензії та поліетиленові пакети із залишками порошкоподібної речовини”, – каже Віталій Кравчук.

На даний час організатору та двом активним учасникам злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за ознаками, передбачених ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться комплекс слідчо-розшукових дій, з метою повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи, обрання їм запобіжних заходів. Встановлюється коло інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.