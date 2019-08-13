Тернополянин погрожував пістолетом пасажирам тролейбуса.

П’яний чоловік спровокував словесний конфлікт з одним із пасажирів, а згодом почав погрожувати предметом схожим на пістолет. Чоловік не розгубилися: вибив з рук ймовірну вогнепальну зброю і затримав дебошира до приїзду працівників поліції, повідомляє TV-4.

На зупинці в центрі дебошира з громадського транспорту зняли поліцейські. Речовий доказ вони вилучили і відправили не експертизу. Згідно санкцій статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.