У Тернополі розпочали реконструкцію Пантеону Героїв. Для цього виділили 0,83 гектара землі на Микулинецькому кладовищі.

Підрядники вже розпочали свої роботи. Вони викопують ями та заливають бетон. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства “Ритуальна служба” Сергій Тлумацький.

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“На цей час проводиться вивіз ґрунту, копання під фундамент, в’язання арматури, також залив фундаменту під майбутні пам’ятники”, — говорить Сергій Тлумацький.

Пантеон зводять на Алеї Героїв, його присвятили усім воїнам, які брали участь у російсько-українській війні. Від початку повномасштабного вторгнення тут поховали 106 бійців. Чоловік каже, зараз робітники викопують 50 сантиметрів землі над могилами бійців та заливають бетон у блоки, аби утворити фундамент. Спочатку облаштовують правий бік від меморіалу радянським військовим. Наступного року – робитимуть реконструкцію надгробків з лівого боку.

“Плануємо перенести військових Другої світової війни на нове кладовище, поблизу села Довжанка. На цей час розробляється тендерна документація для демонтажу та ексгумацію. Думаю, що це буде протягом 3-4 тижнів”, — каже Сергій Тлумацький.

За його словами, ідею створити Пантеон подала дирекція Микулинецького цвинтаря. Надія Петрова прийшла до свого сина на могилу. Жінка розповідає, не планує ставити пам’ятник, хоче аби могили мали однаковий вигляд

“Це хороша ідея, буде все в порядку і чисто. Не буде отак, що один так стоїть, а інший так. Це як за кордоном роблять, невеличкий камінь з могилкою і зелена травичка. Це дуже добре”.

Архітекторка Пантеону Героїв — Анастасія Джула з Тернополя. Анастасія розповідає, хотіли, аби Алея виглядала цілісно, а також об’єднала поховання героїв з 2014 року. За приклад озеленення обрали військовий меморіал “Орлят” у Львові.

Марія Стадник разом із чоловіком прийшла до могили загиблого сина. Жінка говорить, що знала про реконструкцію Пантеону, але разом із сім’єю вирішили зробити пам’ятник. За її словами, пам’ятники встановлюють ще декілька родин.

“Ми його замовили і він вже у нас готовий. Ми хочемо, аби це була пам’ять на всі покоління, в першу чергу для нашої родини, оскільки у нас залишилось троє онуків. Я думаю, що наш пам’ятник впишеться у ту композицію, яку вони планують”, — каже Марія.

За словами директора “Ритуальної служби” Сергія Тлумацького, із родинами загиблих обговорили питання щодо реконструкції, а також внесли їхні зауваження до проєкту. Більшість родин погоджується на реконструкцію Пантеону Героїв. Усі ремонтні роботи планують завершити у 2024 році.