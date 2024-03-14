Пам’ять загиблих добровольців вшанували у Тернополі. Представники громадськості, сім’ї загиблих захисників прийшли до меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України», аби покласти квіти, в молитві згадати загиблих та вкотре подякувати воїнам за їхній патріотизм і героїзм.

Урочистості розпочалися з хвилини мовчання, приуроченої тим, хто віддав за нашу волю найцінніше – життя.

«Рівно десять років тому перші добровольці вийшли, щоб захищати суверенітет і цілісність нашої держави. За ці роки російсько-української війни тисячі добровольців віддали життя за нас з вами. Якби не добровольці, у нас вже могло б не бути країни. Низький їм уклін за їхній героїзм, сміливість, самовіддачу. Це найкращі наші люди, наш обов’язок пам’ятати і шанувати їхні імена», – каже тернополянка Ірина Гулевська.

Додамо, дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності прибули 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України захищати нашу державу та її суверенітет.