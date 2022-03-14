“Народ-доброволець не здолати нікому”: Сергій Надал звернувся до тернополян

Добровольці Збройних сил України, Національної Гвардії, Територіальної оборони, МВС та СБУ!

Друзі волонтери!

Від імені Тернопільської громади щиро вітаю Вас із Днем українського добровольця. В цей день уже далекого 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

Не заради орденів, а за покликом сердець взялися за зброю тисячі українців, коли над Україною нависла смертельна загроза.

Сьогодні вільний та героїчний український народ знову захищає свою землю від ворога. Десятки тисяч добровольців стоять на смерть заради перемоги над московським агресором. По всій країні розгорнута система територіальної оборони, створена міцна мережа добровольчих формувань територіальних громад, які разом із ЗСУ боронять міста та села України. Разом б’ють ворога.

Українські добровольці першими показали приклад справжньої відданості своєму народу та Українській Державі.

Ви пішли туди де було найважче, Ви дієте за старим ще козацьким гаслом: «Душу – Богові, життя – Вітчизні, честь – нікому!».

Ми пишаємося нашими тернополянами, які були у перших рядах Героїв-добровольців у 2014 році.

Ми вшановуємо тернополян, які в 2022 році знову добровільно взяли зброю і захищають українські міста: Харків, Суми, Маріуполь, Миколаїв, нашу рідну столицю.

Горді за тисячі тернополян – будівельників, юристів, вчителів, медиків, підприємців, державних службовців, які записалися у Територіальну оборону та боронять рідний край.

Дякуємо добровольцям-волонтерам, які допомагали і допомагають нашим воїнам, роблять все можливе, щоб полегшити життя біженцям-жертвам московської агресії.

Разом ми нездоланна сила. Народ-доброволець не здолати нікому.

Вічна пам’ять та Царство Небесне загиблим Героям. Вони золотими літерами вписали свої імена в історію України.

Зі святом Вас, Герої! Міцного здоров’я, лицарської звитяги, швидкої Перемоги і Господнього захисту!

Слава Україні!

Слава Українським Добровольцям!

Міський голова Сергій НАДАЛ