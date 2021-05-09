Цього року на Тернопільщині 1345 батьків отримали “Пакунки малюка”. А 1338 особам нараховано грошову компенсацію.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Найчук. Розмір грошової компенсації — 6 тис. грн.

«Наразі в області залишилося 97 пакунків малюка. Звичайно, така кількість є недостатньою для новонароджених дітей в нашій області. На сьогодні Міністерство проводить процедури тендерних закупівель натуральної допомоги пакунку малюка. За цей час батькам видаватимуть грошову компенсацію. Впродовж 30 днів від дня народження дитини, батьки можуть звернутися до соціальних органів захисту населення за місцем проживання для отримання грошової компенсації», – зазначила Наталія Найчук.

Додамо, що президент Зеленський підписав закон щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у вигляді одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Відтак батьки зможуть обирати — отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.