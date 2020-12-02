Перша субота грудня у Тернополі пройде під знаком джазу. Цього дня у місті відбудеться ювілейний, п’ятнадцятий, фестиваль «JazzBez». Особливістю його стане те, що буде тільки один концертний день, а не три чи більше, як було у попередні роки.

5 грудня на сцену драмтеатру вийде два гурти. Обидві команди інтернаціональні, і до їх складу входять українці.

– Цьогорічний фестиваль скорочений не тільки у Тернополі, а у всіх шести містах, де він проходить, – каже Сергій Лазо, ведучий заходу. – У нас він традиційно тривав три, а було й чотири-п’ять днів. Цього разу буде один день. У двох відділеннях виступатимуть збірні команди. Зараз це розповсюджене явище: музиканти з різних країн об’єднуються і грають разом. Кожен з гуртів має українських музикантів. Перший – це бенд Андрія Чмута, який складається із трьох українців та двох нігерійців. Лідер Андрій Чмут – відомий у музичних колах в Україні саксофоніст, композитор, музикант-виконавець, продюсер, грав з різними музикантами. Двоє музикантів з Нігерії гратимуть на бас гітарі і барабанах. Їх ми ще не чули. Думаю це буде цікава модерна музика. Друга команда – польсько-українська. До неї входить четверо музикантів і серед них двоє, яких ми вже добре знаємо, оскільки вони виступали у нас неодноразово. На перших фестивалях це була львівська група «ShockolaD», до якої входили піаністка Анастасія Літвінюк та її чоловік, барабанщик Ігор Гнидин. На концерті у Тернополі вони виступатимуть ще з двома поляками.

Директор фестивалю Олег Макогін додав, що 15 років тому саме Анастасія Літвінюк та Ігор Гнидин відкривали у Тернополі перший «JazzBez», і знаковим є те, що вони приїдуть і на ювілейний концерт.

– Наш принцип, який ми всі роки зберігаємо і якого дотримуємось – це якість і географія, – каже Олег Макогін. – Якість означає, що на тернопільській сцені мають виступати музиканти світового рівня, а географія – що нам цікаво побачити і почути музикантів з найвіддаленіших країн. Думаю, цьогорічна програма буде цікавою. Надіємося, що всі віддані любителі джазу і «ДжазБезу» у Тернополі потраплять на концерт.

Під час фестивалю дотримуватимуться усіх протиепідемічних заходів: зал буде наповнений тільки наполовину, при вході вимірюватимуть температуру, обов’язково із собою мати захисну маску. Актуальну інформацію щодо фестивалю розміщують на сторінці «JazzBez» у фейсбуці.

Придбати квитки на ювілейний концерт можна у ЦУМі у відділі «Коніка», у касі драмтеатру та на сайті концертної агенції https://pingpong.com.ua/.