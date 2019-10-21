Кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції щодо 36-річного жителя обласного центру. Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив автомобіль сусіда.

Повідомлення про вчинення хуліганських дій надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 61-річного жителя обласного центру. Він розповів, що його сусід грубо порушує громадський порядок та пошкодив його автомобіль марки «Nissan X-Trail».

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили 36-річного тернополянина, який молотком наносив удари по автомобілю заявника. Правоохоронці втихомирила дебошира, який перебував напідпитку.

Хуліган встиг пошкодити передню частину транспортного засобу. Потерпілий оцінив збитки у 40 тисяч гривень. Підозрюваний вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був раніше судимий.

З’ясувалося, порушник систематично вчиняє конфлікти з родичами та сусідами.

Триває досудове розслідування. Згідно санкції статті, яку інкримінують тернополянину, за такі дії йому може загрожувати штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.