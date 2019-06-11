Красивим і сучасним мало незабаром стати приміщення, за адресою вул. Руська, 5 у Тернополі. Перетворити його на справжню окрасу Файного – такими були плани нинішніх власників цієї будівлі.

Втім, на перешкоді може стати рішення Тернопільської міської ради від 6 червня. Адже «за» питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1205 га ТОВ кафе «Нептун» і ПАП «Добрий самарянин» проголосували лише 10 обранців тернополян. І цього – замало, щоб почати розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а відтак – дати старт масштабній реконструкції приміщення. Адже двоповерхова «розвалюха» має стати 4-поверховою будівлею зі скла і каменю.

Щоб зрозуміти, чому це питання виявилося настільки складним, варто звернутися до історії. Так, кафе «Нептун» у радянські часи дійсно було доволі популярним. Ще б пак, розташоване приміщення – майже у центрі міста, поруч – школа, офіси. Там навіть весілля тернополяни колись влаштовували та інші свята. Проте на зорі незалежності підприємство занепало. У приміщення з’явилися нові власники.

На першому поверсі певний час діяв магазин, який врешті закрили. Сторонам, що володіли частками майна, було важко дійти спільної думки щодо майбутнього будівлі. У неї ніхто не вкладав кошти, через що вигляд зовні дійсно почав бажати кращого. Врешті це призвело до серйозного конфлікту, через що до перемовин між сторонами мусили долучитися юристи. Про все це на сесії міської ради розповів тернопільський адвокат Віталій Горба.

– Це приміщення розташоване у центральній частині міста. Тож це – не лише наше обличчя, а й обличчя Файного, – каже Віталій Горба. – І ми хочемо приступити до робіт та зробити «Нептун» дуже красивим об’єктом, який прикрасить Тернопіль.

Адвокат докладно пояснив депутатам, що без права на землю власники не зможуть ані розпочати реконструкцію на Руській, 5, ані облаштувати територію навколо тієї будівлі. До того ж, частину ділянки у дворі «Нептуна» вже віддали в оренду іншому підприємцю.

– Причиною того, що ми не змогли вчасно розпочати роботи, була саме відсутність точок дотику між двома власниками будівлі, – пояснює Віталій Горба. – Кожен із них бачив майбутнє «Нептуна» по-своєму. Тепер приміщення перебуває у власності однієї особи. Як тільки ви дасте дозвіл на землю, власник приступить до робіт. Прошу депутатів це рішення підтримати і дати можливість розпоряджатися приватною власністю на власний розсуд.

На жаль, ці аргументи не переконали депутатів. «За» висловилися лише 10 із них. Чому так сталося? Невідомо. Хоча іміджу Тернополя їхніх вчинок дійсно може нашкодити.

– Я вперше був тут на сесії, бо хотів сам подивитися в очі депутатам, які блокують оновлення «Нептуна», – каже засновник ПАП «Добрий самарянин» і співзасновник ТОВ кафе «Нептун» Володимир Кравець. – Насправді ми вже років 6 не можемо оформити землю за цим 2-поверховим приміщенням. Саме із цих причин не можемо розпочати реконструкцію та роботи із благоустрою території. А відтак – «Нептун» досі не може стати окрасою Тернополя.

Володимир Кравець не приховує свого здивування і розчарування, адже рішення депутатів мало б йти на користь місту.

– У такому випадку нам не залишається нічого іншого, як звертатися до суду, – додає він. – Лише у такий законний спосіб ми зможемо спонукати міську раду ухвалити необхідне нам рішення. Адже час йде, а розвивати проект ми не можемо. Дуже шкода! Це мав бути сучасний офісний центр, який би не ламав архітектуру міста.

До речі, у ТОВ кафе «Нептун» наразі замислилися над тим, що піти назустріч бажанню депутатів – здійснити бодай косметичний ремонт приміщення, аби покращити вигляд будівлі. Без права на оренду ділянки зробити щось більше власникам не дозволяє закон.

Світлана Щербак