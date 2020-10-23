«Герой Танцоров», який капітально ремонтували впродовж трьох місяців, спустили на воду.

Як зазначив капітан судна «Герой Танцоров» Віталій Стасюк, під час ремонту була проведена заміна частини обшивки корпусу, відремонтували кормову частину судна, замінено втулки, підшипники, валолінії та найголовніше – двигун теплоходу. Такі роботи можна було виконувати лише після підняття судна на сушу.

Ремонт уже завершився, тож, за сприятливих погодних умов, уже з 23 жовтня кожен бажаючий може здійснити водні прогулянки Тернопільським озером на відремонтованому теплоході.

До слова, у Тернополі є три теплоходи: «Герой Танцоров», «Сигма», «Капітан Т.Г.Парій». Ремонтні роботи теплоходів, що здійснюють пасажирські перевезення, повинні відбуватися кожні п’ять років. Цьогоріч ремонти пройшли теплоходи «Герой Танцоров» та «Капітан Т.Г.Парій», а вже через три роки планується провести ремонт теплоходу «Сигма».