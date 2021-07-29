Онлайн-казино Вулкан 777 — великий цифровий майданчик для азартних ігор, що має суперечливу репутацію. З одного боку — великий вибір азартних розваг на будь-який смак, чуйна підтримка, приваблива бонусна система та сучасний зручний сайт. З іншого боку — сумнівні умови виведення грошей та великий вейджер у деяких бонусів, партнерська програма та безліч клонів оригінального сайту різного рівню сумнівності, але головне — незрозуміла ситуація з ліцензією. Дати однозначну відповідь, чи є онлайн-казино Вулкан 777 сумнівним майданчиком або ж навпаки, заслуговує на довіру — важко, оскільки наявні факти та відгуки гравців свідчать як на користь, так й проти чесної репутації цього майданчика.

Сумнівні моменти: ліцензія, партнерська програма та умови виведення грошей

Найбільші сумніви щодо роботи онлайн-казино Вулкан 777 викликають наступні питання:

Наявність ліцензії. Велика кількість сайтів-клонів. Сумнівні умови виведення грошей.

З приводу ліцензії підтримка казино розповідає, що ліцензія є, але ніякі подробиці про неї не можуть бути озвучені, оскільки це може завдати шкоди самому казино. Виходить, що звичайні гравці ніяк не можуть отримати інформацію про ліцензії казино, тож фактично — це «ліцензія Шредінгера».

Той факт, що ніякої детальної інформації про ліцензію публічно не поширюється — це наслідок існування великої кількості сайтів, які маскуються під онлайн-казино Вулкан 777. Деякі з них — це члени партнерської програми казино, котрі спрямовують користувачів на основний портал, інші — це сайти шахраїв, які займаються фішингом, збирають особисті дані користувачів, зламують особові кабінети в соціальних мережах та виконують інші шахрайські дії. При цьому служба підтримки казино заперечує наявність сайтів-партнерів, позначаючи всі сторонні сайти під брендом «Вулкан 777» як шахрайські.

Третій пункт — сумнівні умови виведення грошей — має пряме відношення до правил самого казино Vulkan 777. Нові користувачі (зі статусами «Новачок» та «Любитель») не мають можливості виведення грошей з майданчика, поки не зроблять ставок з основного рахунку на суму, що вдвічі перевищує розмір депозиту. Як можна здогадатися — цю умову виконати неможливо, тому гравці просто не можуть вивести гроші. Користувачі зі статусами «Знаток» та вище можуть подавати заявку на виведення грошей, але при цьому казино залишає право стягувати до 30% від суми виводу як комісію.

Переваги онлайн-казино Vulkan 777

Серед переваг казино можна виділити наступні аспекти:

Різноманітний каталог ігор. В онлайн-казино Вулкан 777 користувачам доступні більше ніж 350 різних ігрових автоматів, карткові ігри, рулетка, лотереї, турніри, квести та інші азартні розваги, а також оригінальні ігрові механіки. Бонусна система. Казино Вулкан 777 пропонує своїм користувачам пакет вітальних бонусів, бонуси за депозити, нагороди за досягнення, систему рейтингів, систему статусів і навіть магазин, в якому можна за внутрішні бонусні бали або за реальні гроші купувати найрізноманітніші бонуси, підсилювачі, заохочення та інші пропозиції для більш комфортної гри. Технічна підтримка. Спілкування з технічною підтримкою доступне в форматі онлайн-чату прямо на сайті казино 24\7. Оператори охоче відповідають на всі питання, тож навіть враховуючи деяку розпливчатість відповідей на такі теми, як наявність ліцензії, за допомогою додаткових запитань можна отримати плюс-мінус повне уявлення про ситуацію.

Призи в турнірах казино Вулкан 777 не мають вейджера

Крім того, казино Вулкан 777 пропонує всім гравцям максимально комфортні умови гри. Наприклад, доступні завантажувані додатки, які значно підвищують зручність користування сервісами казино та дозволяють обходити можливі блокування сайту казино — періодично в різних країнах він блокується на рівні провайдерів, потрапляючи до переліку сумнівних майданчиків разом зі своїми численними клонами. Тож якщо є бажання приємно та з азартом провести час, а не «виграти-вивести» — онлайн-казино Вулкан 777 створює практично ідеальні умови для російсько- та україномовних гемблерів.