Олімпіада в Пекіні: Олена Білосюк (Підгрушна) подолала коронавірус і буде брати участь у перегонах

Капітан збірної України з біатлону Олена Білосюк здала два поспіль негативні тести на коронавірус. Тепер вона може покинути карантин та брати участь у перегонах.

Нагадаємо, Білосюк здала позитивний тест на коронавірус ще до старту Олімпіади-2022, і поки що не провела в Пекіні жодної гонки. Сьогоднішній жіночий спринт вона також пропускає, повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, раніше Валентина Семеренко достроково покинула Пекін, а Дар’я Блашко також заразилася коронавірусом. На Ігри приїхала резервістка Анастасія Меркушина, проте без Підгрушної збірна України все одно не могла б набрати 4 спортсменки на естафету.