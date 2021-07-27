Якщо спробувати описати виступ команди України в Токіо в стилі пропаганди КНДР (пригадуєте, як вона в бравурних тонах змальовувала міфічні досягнення своєї футбольної збірної на ЧС-2010 у ПАР?), то можна сказати, що медалей у нас нині стільки ж, скільки у японців, австралійців та росіян. Слід уточнити: бронзових.

Сьогодні зранку їх у нас стало вже три, і їм в такому одноманітному середовищі в скарбничці збірної України стає, мабуть, вже трохи, скажемо так, тіснувато й нуднувато. І хотілося б, звичайно, вже побачити на грудях наших спортсменів блиск нагороди вищої вартості. Та що вдієш – будемо радіти тому, що маємо. Того, що маємо, до речі, не так вже й мало – он значно благополучніша за Україну (в тому числі й у спортивному відношенні) Німеччина наразі може похвалитися таким же медальним здобутком, як і Україна.

Третю “бронзу” нам принесли змагання у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів в міксті. Українська пара Олена Костевич і Олег Омельчук здолала представників Сербії (16:12) і завоювала третє місце. Варто відзначити, що українці мали шанс поборотися і за “золото”. Для того було потрібно, щоб у протистоянні зі збірною РОК (Російського олімпійського комітету – саме під такою назвою, завдяки допінговим хитрощам своїх спортсменів, росіяни виступають на ОІ-2020) О. Омельчук останнім пострілом влучив у “десятку”. На жаль, Олегу зробити це не вдалося, і за додатковими показниками представники РОК обійшли українців і вийшли у фінал – щоб поступитися у ньому китайцям. А у поєдинку за 3-є місце українці досить успішно стартували і лідирували з рахунком 6:2, але потім сербам вдалося переламати ситуацію на свою користь – 6:8. Втім, в кінцівці двобою нерви в української пари виявилися міцнішими, стріляли Олена і Олег значно влучніше і завоювали бронзові медалі.

Тим часом спортсмени на Іграх змагаються не лише між собою – не припиняється і протистояння з COVID-19. Оргкомітет Олімпійських ігор оприлюднив нову інформацію про ситуацію із зараженням коронавірусом. Як повідомляє прес-служба, всього за останню добу було виявлено 7 нових випадків захворювання. Всього з 1 липня було виявлено 160 випадків зараження, що мають відношення до проведення Ігор, включаючи спортсменів, персонал і членів делегацій.