На Тернопільщині оголошено про підозру двом особам, що вимагали від перевізників по 150 євро за кожне безперешкодне міжнародне автоперевезення.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою оголошено про підозри за ч. 2 ст. 189 КК України, (вимога передачі чужого майна з погрозою пошкодження чи знищення майна потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб) двом вимагачам, що разом із раніше затриманим жителем Львівщини регулярно брали гроші із перевізників за кожну поїздку у країни Європи.

Нагадаємо, правоохоронці у червні 2020 року затримали уродженця Львівської області при вимаганні й отриманні ним коштів у тернополянина за нібито безпечне здійснення міжнародних автоперевезень. Пізніше, в поле зору оперативників потрапили ще 2 спільники рекетира, які теж систематично вимагали по 150 євро у водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення за маршрутом Україна – Французька республіка. У разі несплати коштів, зловмисники погрожували власникам мікроавтобусів спалити транспорт, який вони використовують для закордонних поїздок.

Злочин викрито спільно зі слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників СБУ в області.

На сьогодні, обом вимагачам оголошено про підозри. Одному з них судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншому – домашній арешт.

Триває досудове розслідування.