Один загинув на місці: на Тернопільщині двоє чоловіків випали з вантажівки

Одна людина загинула, а інша отримала тілесні ушкодження – наслідки автопригоди на території Борщівської територіальної громади.

Аварія трапилася 4 липня на трасі Борщів-Касперівці-Заліщики, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що під час руху у автомобілі “ЗІЛ” пасажири зі свого боку відкрили двері. Як результат – двоє чоловіків, 1963 та 1965 років народження, випали.

58-річний чоловік від отриманих травм помер на місці події. Іншому надали меддопомогу.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч. 2 ст 286 ККУ.