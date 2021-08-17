Посаду обійняв Галіян Ігор Михайлович.

У понеділок, 16 серпня, відбулися збори суддів Монастириського районного суду Тернопільської області, на яких розглядалось питання обрання голови суду. Про це повідомляє Суд-Інфо з посиланням на пресслужба судової установи.

Відповідно до рішення зборів суддів Монастириського районного суду Тернопільської області, за результатами таємного голосування, головою суду обрано Галіяна Ігоря Михайловича.

Відомо, що положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.