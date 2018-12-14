Одну з вулиць Тернополя хочуть назвати на честь Андрія Пушкаря

14/12/2018 Розмір тексту:

Назвати одну з вулиць Тернополя на честь чемпіона Андрія Пушкаря запропонував житель обласного центру Олег Філь. Петицію з таким змістом зареєстровано на сайті Тернопільської міської ради. Вона набрала 197 голосів із 300 необхідних для розгляду депутатами міської ради. До завершення збору підписів залишилося 26 днів.

Тернополянин Олег Філь вважає, що спортсмен прославив наш край, відтак його ім’я заслуговує на увіковічення.

«Прошу вшанувати Андрія Анатолійовича, який усе своє життя прославляв наш край. У нього було багато пропозицій переїхати на ПМЖ у іншу країну, але він казав: «Мені добре в Україні. В мене тут багато друзів, я живу тут. Не знаю, напевне, я патріот. Однак жити я хочу лише в цій країні “. Андрій Пушкар надихав молодь на здоровий спосіб життя і його відео з виступами на міжнародних змаганнях на YouTube мотивують і будуть прикладом для багатьох людей. І як що колись будуть міжнародні турніри по ARMFIGHTу у нас у місті на його честь, щоб люди бачили, як його поважали поважають і продовжують поважати. Думаю такий турнір був би йому великою подякою. Думаю, багато людей приїхало б на таки турнір, щоб вшанувати його ім’я», – пише у петиції тернополянин Олег Філь.

Нагадаємо, Андрій Пушкар родом з Кременця. Він займався армспортом, визнаний найсильнішою людиною світу. 14-го листопада чемпіон трагічно загинув у ДТП.

Софія Романська

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